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15 ноября 2021

Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин
обновлено6 августа 2021

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин

«Кружок» проведет дизайн-фестиваль на «Флаконе». Там будет маркет локальных брендов, лекции и книжная ярмарка
25 мая 2021

«Кружок» проведет дизайн-фестиваль на «Флаконе». Там будет маркет локальных брендов, лекции и книжная ярмарка

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии
22 апреля 2021

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
9 апреля 2021

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Список
6 апреля 2021

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020

23 марта 2021

Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education до 14 апреля открыла доступ к своей дизайн-библиотеке

Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном
Товар дня
29 декабря 2020

Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном

6 декабря 2020

Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн

В Британке пройдет Fashion Day с паблик-токами о стайлинге
11 октября 2020

В Британке пройдет Fashion Day с паблик-токами о стайлинге

9 октября 2020

Новый логотип и собственный шрифт: «ВКонтакте» провела редизайн

Бюро Захи Хадид спроектирует станцию московского метро
30 августа 2020

Бюро Захи Хадид спроектирует станцию московского метро

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»
20 августа 2020

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером
13 августа 2020

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером

11 августа 2020

Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской
4 августа 2020

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской