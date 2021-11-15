Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки
На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин
«Кружок» проведет дизайн-фестиваль на «Флаконе». Там будет маркет локальных брендов, лекции и книжная ярмарка
В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
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Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education до 14 апреля открыла доступ к своей дизайн-библиотеке
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Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном
Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн
В Британке пройдет Fashion Day с паблик-токами о стайлинге
Новый логотип и собственный шрифт: «ВКонтакте» провела редизайн
Бюро Захи Хадид спроектирует станцию московского метро
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Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером
Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов
Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской