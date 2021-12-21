Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок

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Российское отделение IKEA поделилось десятью идеями, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам бренда.
Из коробок можно собрать самолет, корабль, новогоднюю елку, акулу, олененка, настольные игры и даже целый город из картона. Инструкции написаны здесь.
На создание гайда IKEA вдохновила одна из покупательниц, которая предложила использовать коробки как материал для творчества. Затем арт-объекты можно сдать на переработку в любом магазине бренда.
«По концепции Reduce-Reuse-Recycle прежде чем отправлять вещь на переработку, важно попробовать дать ей новое применение», — сказали в компании.
Источник, фотографии: пресс-служба IKEA
Обложка: IKEA