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Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок
Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок
Новости

Самолет, елка, олененок: IKEA научит создавать арт-объекты из коробок

Российское отделение IKEA поделилось десятью идеями, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам бренда.

Из коробок можно собрать самолет, корабль, новогоднюю елку, акулу, олененка, настольные игры и даже целый город из картона. Инструкции написаны здесь.

На создание гайда IKEA вдохновила одна из покупательниц, которая предложила использовать коробки как материал для творчества. Затем арт-объекты можно сдать на переработку в любом магазине бренда.

«По концепции Reduce-Reuse-Recycle прежде чем отправлять вещь на переработку, важно попробовать дать ей новое применение», — сказали в компании.

Источник, фотографии: пресс-служба IKEA

Обложка: IKEA

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