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Роспотребнадзор заявил, что допуск в музеи и театры Ленобласти привитых иностранными вакцинами с ним не согласован

обновлено1 ноября 2021

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В Роспотребнадзоре заявили, что допуск в музеи и театры Ленинградской области привитых иностранными вакцинами с ними не согласовывался и не разрешен.

Как заметил TJournal, после этого в телеграм-канале правительства Ленобласти отредактировали пост, в котором сообщалось о признании иностранных прививок для посещения театров и музеев. Из поста удалили информацию о том, что вопрос согласовали с главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк, но часть про согласование с губернатором Александром Дрозденко оставили.

В музеи и театры Ленинградской области разрешили пускать посетителей, привитых импортными вакцинами от коронавируса.

Эту идею одобрили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк на еженедельном аппаратном совещании.

Источник: телеграм-канал Админка Ленобласти, TJournal, РИА Новости

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