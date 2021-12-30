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Инфляция в 2021 году достигла 8,4 % — это максимум за шесть лет

В 2021 году инфляция в России по предварительным оценкам составила 8,39 %. Окончательные данные Росстат представит 12 января.

Инфляция достигла максимальных значений с 2015 года, когда она равнялась 12,9 %. В то же время в 2020 году рост цен в России составил 4,91 %.

Больше всего подорожали продовольственные товары — на 10,62 %, а непродовольственные — на 8,58 %. Цены на услуги выросли на 4,98 %.

Изначально Центробанк и правительство прогнозировали, что в 2021 году инфляция не выйдет за пределы 4 %, но в течение года повышали значения. В 2022 году, согласно прогнозу ЦБ, цены вырастут на 4-4,5 %.

Источник: Росстат

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