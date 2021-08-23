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2021-08-23T15:02:30.000+03:00
23 августа 2021
Продажи красной икры в России упали на 20 %
2021-07-08T16:40:04.000+03:00
8 июля 2021
Инфляция в России достигла максимума за пять лет
2020-12-05T12:35:41.000+03:00
5 декабря 2020
За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год
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