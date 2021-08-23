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Продажи красной икры в России упали на 20 %
23 августа 2021

Продажи красной икры в России упали на 20 %

8 июля 2021

Инфляция в России достигла максимума за пять лет

5 декабря 2020

За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год