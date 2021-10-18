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18 октября 2021

Фитнес-браслет и регулярные чекапы: Health-компания Bioniq стала единственным партнером Whoop в России

23 сентября 2021

Москвичи смогут проверить сердце в центрах «Мои документы»

Павильоны «Здоровая Москва» проработают в парках до конца сентября
30 августа 2021

Павильоны «Здоровая Москва» проработают в парках до конца сентября

В павильонах «Здоровая Москва» снова можно пройти диспансеризацию
9 августа 2021

В павильонах «Здоровая Москва» снова можно пройти диспансеризацию

Ссылка дня
14 июля 2021

Все про медицинские чекапы, БАДы и гены — гид «Постнауки» по здоровой жизни

Предложение дня
обновлено20 мая 2021

Штрафовать москвичей, которые систематически не следят за здоровьем (теперь мэрия это отрицает)

16 августа 2020

Массовая вакцинация москвичей от гриппа начнется 1 сентября

Рейтинг
11 августа 2020

Самые опасные для здоровья сферы деятельности

3 августа 2020

В центрах «Мои документы» появились уголки здоровья. Там можно бесплатно проверить организм