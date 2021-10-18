Фитнес-браслет и регулярные чекапы: Health-компания Bioniq стала единственным партнером Whoop в России
Москвичи смогут проверить сердце в центрах «Мои документы»
Павильоны «Здоровая Москва» проработают в парках до конца сентября
В павильонах «Здоровая Москва» снова можно пройти диспансеризацию
Ссылка дня
Все про медицинские чекапы, БАДы и гены — гид «Постнауки» по здоровой жизни
Предложение дня
Штрафовать москвичей, которые систематически не следят за здоровьем (теперь мэрия это отрицает)
Массовая вакцинация москвичей от гриппа начнется 1 сентября
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Самые опасные для здоровья сферы деятельности
В центрах «Мои документы» появились уголки здоровья. Там можно бесплатно проверить организм