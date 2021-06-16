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Какие книги россияне считают самыми переоцененными
Светлана Алексиевич напишет книгу о прошлогодних белорусских протестах
В России пройдет бесплатный онлайн-фестиваль феминистского письма с лекциями от арт-критиков и филологов
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«Полка»: Главные русские книги XXI века
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«Эксмо» запустил бренд Inspiria. Он займется изданием художественной литературы
В Artplay пройдет литературный марафон «ЛИТресенье»
Писатели выпустят сборник рассказов в пользу «Ночлежки». Проект можно поддержать
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«Шанинка» запустит онлайн-курс современных литературных практик
Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек