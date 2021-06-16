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16 июня 2021

Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»

Опрос
22 апреля 2021

Какие книги россияне считают самыми переоцененными

Светлана Алексиевич напишет книгу о прошлогодних белорусских протестах
9 апреля 2021

Светлана Алексиевич напишет книгу о прошлогодних белорусских протестах

11 февраля 2021

В России пройдет бесплатный онлайн-фестиваль феминистского письма с лекциями от арт-критиков и филологов

Рейтинг
29 декабря 2020

«Полка»: Главные русские книги XXI века

Опрос
12 декабря 2020

«1984» и «Любовь во время чумы» — с какими книгами у россиян ассоциируется этот год

«Эксмо» запустил бренд Inspiria. Он займется изданием художественной литературы
23 сентября 2020

«Эксмо» запустил бренд Inspiria. Он займется изданием художественной литературы

9 сентября 2020

В Artplay пройдет литературный марафон «ЛИТресенье»

Писатели выпустят сборник рассказов в пользу «Ночлежки». Проект можно поддержать
7 сентября 2020

Писатели выпустят сборник рассказов в пользу «Ночлежки». Проект можно поддержать

«ЛитРес» открыла издательство для независимых авторов
2 сентября 2020

«ЛитРес» открыла издательство для независимых авторов

18 августа 2020

«Шанинка» запустит онлайн-курс современных литературных практик

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек
11 августа 2020

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек