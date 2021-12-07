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Лия Ахеджакова — о том, почему лучших людей профессии признают иноагентами
Лия Ахеджакова — о том, почему лучших людей профессии признают иноагентами
Новости

Цитата дняЛия Ахеджакова — о том, почему лучших людей профессии признают иноагентами

Актриса Лия Ахеджакова произнесла речь в поддержку иноагентов во время вручения награды премии «Звезда театрала».

Потерян смысл, что такое иноагент. Это же шпион, который за деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Почему звание иноагента присваивается сейчас лучшим людям профессии? Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг Лев Пономарев — иноагент! Это наши «Дождь»*, «Медуза»*, «Мемориал»*.

Лия Ахеджакова

Актриса, заслуженная артистка России

Ахеджакова также заступилась за главу карельского отделения «Мемориала»* Юрия Дмитриева. «То 13 лет ему дают, то 15. За то, что он восстанавливал имена тысяч людей, расстрелянных ни за что во время большого террора. Это герой нашего времени», — добавила актриса.

В реестре иноагентов уже более 100 человек и организаций. The Village поговорил с теми, кого внесли в список, об их самочувствии, эмиграции и работе.

А здесь можно почитать о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»* из-за нарушения закона об иноагентах и какое влияние он оказал на современную Россию.

*Власти считают организации иноагентами.

Источник, обложка: YouTube

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