Кафе «МОХ» будет продавать спешл-эклеры в честь юбилея «ОВД-Инфо»

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Веганское кафе «МОХ» добавило в меню спешл-эклеры с банановым кремом и хурмой в честь юбилея «ОВД-Инфо» (заодно команда заведения сделала праздничный торт!).
Все вырученные деньги с заказов эклеров пойдут «ОВД-Инфо». Также за покупку всем посетителям будут дарить праздничные открытки от правозащитной организации.
О том, как «ОВД-Инфо» на протяжении десятилетия спасла людей от полицейского преследования, читайте в нашем интервью с одним из основателей организации Григорием Охотиным.
Источник, фото: «МОХ»