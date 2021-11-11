Кафе Gentle опечатали после жалоб местных жителей
Новое место
Третья кофейня «Человек и Пароход» в Москве в пространстве «Суперметалл»
Выручка московских ресторанов выросла на четверть после отмены QR-кодов
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 1 августа
На Мясницкой открылось арт-пространство Creative Diaspora с лекторием и кафе
В Москве завершился сезон летних веранд
В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов
В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова
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Худи и кресты от православного кафе Antipa
В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет
Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»
Со следующего года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек
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Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе
В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей