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Кафе Gentle опечатали после жалоб местных жителей
11 ноября 2021

Кафе Gentle опечатали после жалоб местных жителей

Третья кофейня «Человек и Пароход» в Москве в пространстве «Суперметалл»
Новое место
20 сентября 2021

Третья кофейня «Человек и Пароход» в Москве в пространстве «Суперметалл»

30 июля 2021

Выручка московских ресторанов выросла на четверть после отмены QR-кодов

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 1 августа
обновлено8 июля 2021

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 1 августа

На Мясницкой открылось арт-пространство Creative Diaspora с лекторием и кафе
10 апреля 2021

На Мясницкой открылось арт-пространство Creative Diaspora с лекторием и кафе

В Москве завершился сезон летних веранд
обновлено1 ноября 2021

В Москве завершился сезон летних веранд

В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов
25 февраля 2021

В Кунцеве открылся магазин-кафе Restmarket. Там можно заказать кофе и купить готовые блюда из ресторанов

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова
25 декабря 2020

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова

Худи и кресты от православного кафе Antipa
Товар дня
17 декабря 2020

Худи и кресты от православного кафе Antipa

14 ноября 2020

В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»
17 октября 2020

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»

30 сентября 2020

Со следующего года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе
Сервис дня
21 сентября 2020

Аренда многоразовой посуды навынос в московских кафе

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
Girl power night
28 августа 2020

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей
22 августа 2020

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей