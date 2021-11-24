Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год

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Обновление
26 ноября
Клуб Gipsy в Москве отменил концерт Моргенштерна. С чем это связано, не уточняется.
Ранее концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что в расписании выступлений рэпера нет изменений.
Обновление
25 ноября, 14:07
Ресторан KAIF не закрылся, но весь крепкий алкоголь из бара отдали на экспертизу, заявил основатель заведения и партнер Моргенштерна Янис Грек. «Мы полностью содействуем проверяющим органам», — говорит он.
25 ноября, 9:35
В Москве ресторан KAIF, совладельцем которого является рэпер Моргенштерн, временно закрыли после проверки.
У заведения не было лицензии на продажу алкоголя, а в баре обнаружили нелегальную алкогольную продукцию.
Обновление
24 ноября, 15:00
Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер уехал из России на частное мероприятие в Беларуси.
В расписании концертов рэпера нет изменений, добавил Шавгулидзе.
Рэпер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК Александра Бастрыкина о том, что артист «торгует наркотиками в соцсетях», сообщили в Ura.ru.
По данным издания, Моргенштерн вместе с женой и охраной отправился на поезде в Минск.
Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. Ранее он также поручил проверить высказывание артиста о Дне Победы.
The Village рассказывал о непростых отношениях музыканта с законом: за последние полтора года его обвиняли в пропаганде запрещенных веществ, экстремизме, незаконной торговле алкоголем и не только.
Источник: Ura.ru
Обложка: Моргенштерн