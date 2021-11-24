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Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год
Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год
Новости

Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год

обновлено26 ноября 2021

Обновление

26 ноября

Клуб Gipsy в Москве отменил концерт Моргенштерна. С чем это связано, не уточняется.

Ранее концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что в расписании выступлений рэпера нет изменений.

Обновление

25 ноября, 14:07

Ресторан KAIF не закрылся, но весь крепкий алкоголь из бара отдали на экспертизу, заявил основатель заведения и партнер Моргенштерна Янис Грек. «Мы полностью содействуем проверяющим органам», — говорит он.

25 ноября, 9:35

В Москве ресторан KAIF, совладельцем которого является рэпер Моргенштерн, временно закрыли после проверки.

У заведения не было лицензии на продажу алкоголя, а в баре обнаружили нелегальную алкогольную продукцию.

Обновление

24 ноября, 15:00

Концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер уехал из России на частное мероприятие в Беларуси.

В расписании концертов рэпера нет изменений, добавил Шавгулидзе.

Рэпер Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК Александра Бастрыкина о том, что артист «торгует наркотиками в соцсетях», сообщили в Ura.ru.

По данным издания, Моргенштерн вместе с женой и охраной отправился на поезде в Минск.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. Ранее он также поручил проверить высказывание артиста о Дне Победы.

The Village рассказывал о непростых отношениях музыканта с законом: за последние полтора года его обвиняли в пропаганде запрещенных веществ, экстремизме, незаконной торговле алкоголем и не только.

Источник: Ura.ru

Обложка: Моргенштерн

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