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В Москве откроется первый в России музей криптографии
В Москве откроется первый в России музей криптографии
Новости

В Москве откроется первый в России музей криптографии

В Москве 21 декбря откроется первый в России музей криптографии — науки о передаче и шифровании информации.

Музей расположится на Ботанической улице. В нем с помощью цифровых технологий посетители смогут узнать историю развития коммуникации между людьми с древних времен до современности, а также увидеть коллекцию шифровальной техники и архивные документы.

Первая выставка «Ваше сообщение отправлено» посвящена коммуникации в цифровую эпоху, где все люди являются частью одной «гиперсети». Экспозиция объединит работы британского артиста Stanza, российского художника Дмитрия Морозова (: vtol:), а также исследовательской группы Владана Йолера вместе с Share lab из Сербии.

Источник, фотографии: пресс-служба музея

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обновлено14 декабря 2021

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