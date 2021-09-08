«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»
На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
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Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов
Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами
В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу
Вместе с Музеем Москвы «Гараж» сегодня будет работать допоздна
В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова
В Москве откроется музей тишины
Музей «Огни Москвы» оказался на грани закрытия
В День города вход в музеи будет бесплатным