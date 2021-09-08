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обновлено8 сентября 2021

«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
3 августа 2021

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом

Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов
Ссылка дня
19 июля 2021

Цифровой музей ЖЭК-арта — с чебурашкой и другими персонажами российских дворов

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
9 июля 2021

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами
7 июля 2021

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
9 апреля 2021

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование

23 ноября 2020

«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу

обновлено12 ноября 2020

Вместе с Музеем Москвы «Гараж» сегодня будет работать допоздна

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова
29 сентября 2020

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова

20 сентября 2020

В Москве откроется музей тишины

8 сентября 2020

Музей «Огни Москвы» оказался на грани закрытия

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным