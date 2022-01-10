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В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно
В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно
Новости

В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно

С 10 по 16 января в столице состоится акция «Московская музейная неделя». В эти дни некоторые музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.

В расписании можно выбрать день недели и узнать, какой музей в эту дату будет работать бесплатно. Например, 11 января можно свободно посмотреть экспозиции Московского музея современного искусства и Музей истории ГУЛАГа.

Для бесплатного посещения нужно оформить электронный входной билет на официальном сайте конкретного музея или на mos.ru. Для входа необходим QR-код.

Источник: сайт мэра Москвы

Фотографии: Музей Москвы

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