В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно

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С 10 по 16 января в столице состоится акция «Московская музейная неделя». В эти дни некоторые музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.
В расписании можно выбрать день недели и узнать, какой музей в эту дату будет работать бесплатно. Например, 11 января можно свободно посмотреть экспозиции Московского музея современного искусства и Музей истории ГУЛАГа.
Для бесплатного посещения нужно оформить электронный входной билет на официальном сайте конкретного музея или на mos.ru. Для входа необходим QR-код.
Источник: сайт мэра Москвы
Фотографии: Музей Москвы