Самые неудачные подарки на Новый год по мнению россиян

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SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что их самые нелюбимые новогодние подарки — носки, футболки и халаты.
Носки, футболки, халаты
Свечи, статуэтки, магниты, брелоки
Кружки, солонки, приборы
Сладости и косметика
Спортинвентарь (лыжи, самокаты)
При этом 14 % опрошенных затруднились ответить на вопрос, а 1 % назвали худшим подарком плохое настроение.
Четверть респондентов считают, что хуже всего — это остаться без сюрприза 1 января. А каждый третий (34%) россиянин не получал неудачных подарков на Новый год.
В опросе поучаствовали 1 600 человек старше 18 лет со всех округов России.
Источник: «Газета.ru»