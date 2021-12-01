5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Самые неудачные подарки на Новый год по мнению россиян
Самые неудачные подарки на Новый год по мнению россиян
Новости

РейтингСамые неудачные подарки на Новый год по мнению россиян

SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что их самые нелюбимые новогодние подарки — носки, футболки и халаты.

Что не хотят получать россияне на Новый год

Носки, футболки, халаты

Свечи, статуэтки, магниты, брелоки

Кружки, солонки, приборы

Сладости и косметика

Спортинвентарь (лыжи, самокаты)

При этом 14 % опрошенных затруднились ответить на вопрос, а 1 % назвали худшим подарком плохое настроение.

Четверть респондентов считают, что хуже всего — это остаться без сюрприза 1 января. А каждый третий (34%) россиянин не получал неудачных подарков на Новый год.

В опросе поучаствовали 1 600 человек старше 18 лет со всех округов России.

Источник: «Газета.ru»

Обложка: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

скопировать ссылку

Тэги

Организаторам концерта рэпера L’One в Москве грозит штраф до миллиона рублей
1 декабря 2021

Организаторам концерта рэпера L’One в Москве грозит штраф до миллиона рублей

хочу ещё материалов
Закрыть