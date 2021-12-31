В новогоднюю ночь часть Невского проспекта станет пешеходной

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С 20 часов 31 декабря до 4:30 1 января Невский проспект станет пешеходным. Движение транспорта приостановят на участке от Садовой улицы до Дворцовой площади.
Какие наземные маршруты будут работать в новогоднюю ночь:
— Трамваи: 6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100;
— Троллейбусы: 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46.
Войти на станции метро петербуржцы смогут до 01:00, поезда будут возить пассажиров до 02:00. Последние автобусные рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 02:00.
Источник: ГЭТ