6 января, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В новогоднюю ночь часть Невского проспекта станет пешеходной

С 20 часов 31 декабря до 4:30 1 января Невский проспект станет пешеходным. Движение транспорта приостановят на участке от Садовой улицы до Дворцовой площади. 

Какие наземные маршруты будут работать в новогоднюю ночь:

— Трамваи: 6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100;

— Троллейбусы: 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46.

Войти на станции метро петербуржцы смогут до 01:00, поезда будут возить пассажиров до 02:00. Последние автобусные рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 02:00.

Источник: ГЭТ

скопировать ссылку

Тэги

31 декабря 2021

Сайт «ОВД-Инфо» заблокировали из-за статей о «Хизб ут-Тахрир», «Свидетелях Иеговы» и зимних протестах

хочу ещё материалов
Закрыть