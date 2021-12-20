26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать до 02:00

обновлено24 декабря 2021

Обновление

24 декабря

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать до 02:00, сообщили в телеграм-канале комитета по транспорту. 

Войти на станции метро петербуржцы смогут до 01:00, поезда будут возить пассажиров до 02:00. Последние автобусные рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 02:00. 

Общественный транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы сейчас принимаем это решение, поэтому можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города (цит. по „Фонтанке“), — сказал Беглов.

Ранее врио главы комитета по культуре Федор Болтин заявлял, что Смольный не планирует менять график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Источник: «Фонтанка», Начальник транспортного цеха / Telegram

скопировать ссылку

Тэги

20 декабря 2021

С Дворцовой площади можно бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой город России

хочу ещё материалов
Закрыть