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Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера
Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера
Новости

Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера

Netflix анонсировал новый российский проект — драматический сериал «Ничего особенного» с актером Юрой Борисовым в главной роли.

По сюжету, молодой актер Леха становится волонтером в творческой студии фонда помощи людям с особенностями развития и ставит там спектакль. Режиссер картины — Илья Маланин — это его дебют в роли постановщика, ранее он был сценаристом и продюсером сериала Романа Волобуева «ППЧМЗ».

Сериал выйдет на Netflix сразу по всему миру. Дату премьеры проекта объявят дополнительно.

Источник, фотографии: пресс-служба Netflix

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