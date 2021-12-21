Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера

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Netflix анонсировал новый российский проект — драматический сериал «Ничего особенного» с актером Юрой Борисовым в главной роли.
По сюжету, молодой актер Леха становится волонтером в творческой студии фонда помощи людям с особенностями развития и ставит там спектакль. Режиссер картины — Илья Маланин — это его дебют в роли постановщика, ранее он был сценаристом и продюсером сериала Романа Волобуева «ППЧМЗ».
Сериал выйдет на Netflix сразу по всему миру. Дату премьеры проекта объявят дополнительно.
Источник, фотографии: пресс-служба Netflix