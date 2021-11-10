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Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
10 ноября 2021

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Запретить в России сериал «Игра в кальмара»
Предложение дня
21 октября 2021

Запретить в России сериал «Игра в кальмара»

Netflix снимет свой первый российский сериал — современную версию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой
26 мая 2021

Netflix снимет свой первый российский сериал — современную версию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой

«КиноПоиск HD» выпустит сериал по роману Алексея Иванова. Там пионеры борются с вампирами и жгут голову Ленина
16 апреля 2021

«КиноПоиск HD» выпустит сериал по роману Алексея Иванова. Там пионеры борются с вампирами и жгут голову Ленина

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»
Рейтинг
25 декабря 2020

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»

«Ход королевы», Sex Education и «Эпидемия» — что мы смотрели на Netflix в этом году
Список
10 декабря 2020

«Ход королевы», Sex Education и «Эпидемия» — что мы смотрели на Netflix в этом году

обновлено22 марта 2021

Валерия Гай Германика снимет сериал про маньяка по расследованию журнала «Холод». Он выйдет в 2022 году

Трейлер комедийного сериала «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина
Видео дня
23 сентября 2020

Трейлер комедийного сериала «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина

10 августа 2020

Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную лекцию

Рейтинг
8 августа 2020

Самые популярные сериалы лета от Netflix

«Новая реальность»
6 августа 2020

Мини-сериал о том, как изменилась наша жизнь во время пандемии

«Хватит!»
5 августа 2020

Документальный сериал о насилии от лица жертв