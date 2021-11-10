26 мая 2021
Netflix снимет свой первый российский сериал — современную версию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой
16 апреля 2021
«КиноПоиск HD» выпустит сериал по роману Алексея Иванова. Там пионеры борются с вампирами и жгут голову Ленина
Список
10 декабря 2020
«Ход королевы», Sex Education и «Эпидемия» — что мы смотрели на Netflix в этом году
обновлено22 марта 2021
Валерия Гай Германика снимет сериал про маньяка по расследованию журнала «Холод». Он выйдет в 2022 году
Видео дня
23 сентября 2020