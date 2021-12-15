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В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки
В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки
Новости

В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки

Московский Дептранс предупредил горожан о росте пробок в последние недели перед Новым годом.

С 15 декабря власти ожидают загруженность в 9-10 баллов в вечерний час пик — он может начинаться раньше и длиться дольше обычного. Это связано с предновогодними поездками за подарками, ростом курьерских доставок, снегопадами, мелкими ДТП и строительными работами в некоторых отрезках дорог.

Фото: Дептранс

При этом уже 30 декабря ситуация должна улучшиться, за исключением районов вблизи торговых центров. Уже в начале января пробки в столице ожидаемо не будут превышать 2 баллов.

Источник: Дептранс

Обложка: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

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