В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки

Купить рекламу
Московский Дептранс предупредил горожан о росте пробок в последние недели перед Новым годом.
С 15 декабря власти ожидают загруженность в 9-10 баллов в вечерний час пик — он может начинаться раньше и длиться дольше обычного. Это связано с предновогодними поездками за подарками, ростом курьерских доставок, снегопадами, мелкими ДТП и строительными работами в некоторых отрезках дорог.
При этом уже 30 декабря ситуация должна улучшиться, за исключением районов вблизи торговых центров. Уже в начале января пробки в столице ожидаемо не будут превышать 2 баллов.
Источник: Дептранс
Обложка: Киселев Сергей/Агентство «Москва»