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2021-02-12T17:31:59.000+03:00
12 февраля 2021
В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог
14 января
2021-01-14T09:42:37.000+03:00
14 января 2021
В Москве сугробы по колено и восьмибалльные пробки
2021-01-13T14:53:32.000+03:00
13 января 2021
Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
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