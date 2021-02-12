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В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог
12 февраля 2021

В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог

В Москве сугробы по колено и восьмибалльные пробки
14 января
14 января 2021

В Москве сугробы по колено и восьмибалльные пробки

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
13 января 2021

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире