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В Смольном заявили, что нерабочая неделя позволила заметно снизить пассажиропоток в общественном транспорте. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
32%
или 1,5 млн человек
Настолько снизился пассажиропоток в наземном общественном транспорте и метро
С другой стороны, как заметил портал ЗАКС.ру, в конце октября резко вырос спрос на международные автобусные билеты. На последней неделе октября таких билетов купили вдвое больше, чем неделей ранее. Самым популярным направлением для петербуржцев оказался Таллин.
Источник: Телеканал «Санкт-Петербург», ЗАКС.ру