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Новости

Цифра дняНасколько в Петербурге снизился пассажиропоток во время нерабочих дней

В Смольном заявили, что нерабочая неделя позволила заметно снизить пассажиропоток в общественном транспорте. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту. 

32%

или 1,5 млн человек

Настолько снизился пассажиропоток в наземном общественном транспорте и метро  

С другой стороны, как заметил портал ЗАКС.ру, в конце октября резко вырос спрос на международные автобусные билеты. На последней неделе октября таких билетов купили вдвое больше, чем неделей ранее. Самым популярным направлением для петербуржцев оказался Таллин. 

Источник: Телеканал «Санкт-Петербург», ЗАКС.ру

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