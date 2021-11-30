В новогоднюю ночь метро в Петербурге работать не будет

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Власти Петербурга заявили, что не будут менять режим работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января, то есть метро работать не будет. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на врио главы комитета по культуре Федора Болтина.
«График работы [общественного транспорта] будет как в обычные выходные дни», — уточнил Болтин. Он также заявил, что Смольный не планирует перекрывать Невский проспект и ограничивать подступы к Дворцовой площади, как это было в прошлом году.
Источник: «Фонтанка»