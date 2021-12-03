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Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты
Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты
Новости

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты

Рэпер Оксимирон анонсировал концерты в поддержку своего нового альбома. Это первые выступления музыканта за пять лет.

Концерты состоятся 4 и 5 марта в клубе A2 Green в Петербурге и 11 и 12 марта в клубе Adrenaline Stadium в Москве. Они пройдут в формате “covid-free”, то есть пройти можно будет только с QR-кодом.

О том, почему новый альбом Оксимирона получился посредственным, а тексты песен превратились в неймдроппинг, читайте в нашем материале.

Источник: Oxxxymiron

Фотографии: Ладо Кватания

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