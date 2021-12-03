Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты

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Рэпер Оксимирон анонсировал концерты в поддержку своего нового альбома. Это первые выступления музыканта за пять лет.
Концерты состоятся 4 и 5 марта в клубе A2 Green в Петербурге и 11 и 12 марта в клубе Adrenaline Stadium в Москве. Они пройдут в формате “covid-free”, то есть пройти можно будет только с QR-кодом.
О том, почему новый альбом Оксимирона получился посредственным, а тексты песен превратились в неймдроппинг, читайте в нашем материале.
Источник: Oxxxymiron
Фотографии: Ладо Кватания