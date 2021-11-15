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В Москве открылась онлайн-запись на экспресс-тестирование на коронавирус

С 15 ноября в Москве открылась онлайн-запись на экспресс-тестирование на коронавирус, которое проходит в 71 пунктах диагностики.

Записаться на экспресс-диагностику можно через мобильное приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО». В заявке нужно указать личные данные и номер полиса ОМС или СНИЛС.

После заполнения заявки в сервисе автоматически сформируется QR-код, который надо предъявить в любом из центров экспресс-тестирования и по этому же QR-коду получить результат теста. Однако по-прежнему можно прийти без записи и заполнить бумажную заявку прямо в пункте.

Источник: сайт мэра Москвы

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