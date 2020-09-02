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2 сентября 2020

В метро начали тестировать систему оплаты проезда по скану лица

5 августа 2020

Во Внукове и Домодедове запустят экспресс-тестирование на коронавирус