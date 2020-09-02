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2020-09-02T14:03:38.000+03:00
2 сентября 2020
В метро начали тестировать систему оплаты проезда по скану лица
2020-08-05T12:32:58.000+03:00
5 августа 2020
Во Внукове и Домодедове запустят экспресс-тестирование на коронавирус
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