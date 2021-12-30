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Организация «ОВД-Инфо»* продолжит работать после ликвидации правозащитного центра «Мемориал» — ее главного партнера.
«ОВД-Инфо» пришлось перестраивать работу юридической помощи, однако адвокаты по-прежнему работают и защищают права задержанных. Остаются доступны соцсети «ОВД-Инфо». Также организации по-прежнему можно присылать пожертвования. Кроме того, можно подписать петицию в защиту «ОВД-Инфо».
Сейчас мы понимаем, что работать как прежде уже не сможем. <…> В зависимости от того, как будут развиваться события, нам придется выстраивать систему поддержки с нуля. Вместе с вами мы обязательно придумаем, как дальше работать ОВД-Инфо.
«ОВД-Инфо»
В следующем году «ОВД-Инфо» будет применять «много проработанных, но еще неиспользованных правовых, адвокационных и медийных ходов» для своей защиты. Правда, подробности «ходов» организация пока не раскрывает.
*Власти считают эту организацию иностранным агентом.
В этом году «ОВД-Инфо» исполнилось 10 лет. О том, как все эти годы организация защищает людей от политического преследования, The Village рассказывал ее основатель Григорий Охотин.
Источник: рассылка «ОВД-Инфо»