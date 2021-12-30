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Цитата дня«Работать как прежде уже не сможем» — «ОВД-Инфо» о своих планах после ликвидации «Мемориала»

Организация «ОВД-Инфо»* продолжит работать после ликвидации правозащитного центра «Мемориал» — ее главного партнера.

«ОВД-Инфо» пришлось перестраивать работу юридической помощи, однако адвокаты по-прежнему работают и защищают права задержанных. Остаются доступны соцсети «ОВД-Инфо». Также организации по-прежнему можно присылать пожертвования. Кроме того, можно подписать петицию в защиту «ОВД-Инфо».

Сейчас мы понимаем, что работать как прежде уже не сможем. <…> В зависимости от того, как будут развиваться события, нам придется выстраивать систему поддержки с нуля. Вместе с вами мы обязательно придумаем, как дальше работать ОВД-Инфо.

«ОВД-Инфо»

В следующем году «ОВД-Инфо» будет применять «много проработанных, но еще неиспользованных правовых, адвокационных и медийных ходов» для своей защиты. Правда, подробности «ходов» организация пока не раскрывает.

*Власти считают эту организацию иностранным агентом.

В этом году «ОВД-Инфо» исполнилось 10 лет. О том, как все эти годы организация защищает людей от политического преследования, The Village рассказывал ее основатель Григорий Охотин.

Источник: рассылка «ОВД-Инфо»

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