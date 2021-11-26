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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение главы ФСИН Александра Калашникова.
По словам Пескова, Калашкинов покинул должность по личному обращению и никакой связи с пытками в ОТБ-1 Саратовской области нет.
Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами. ФСИН тоже разбирается с этим, прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
В начале октября глава Gulagu.net Владимир Осечкин получил более 40 гигабайт видео и фотографий с пытками и изнасилованиями заключенных. Архив передал Сергей Савельев, который отбывал срок в колонии Саратовской области и обслуживал камеры.
После этого начальник УФСИН Саратовской области ушел в отставку, СК завел несколько уголовных дел. Программист уехал из России и попросил политическое убежище во Франции.
Накануне отставки Калашникова Gulagu.net рассказал, что ведомство пыталось скрыть доказательства пыток в колонии ОТБ-1. Для этого руководство областной туберкулезной больницы ФСИН «приказывало осужденным ломать полы, на которые капали кровь и кал пострадавших», а также «сперма и моча капо-насильников».
Источник: «Коммерсантъ»
Обложка: пресс-служба Кремля / Wikipedia