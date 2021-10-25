«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»

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«Почта России» в ближайший месяц планирует запустить доставку посылок из 27 московских отделений с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Точная дата запуска проекта пока неизвестна.
На первом этапе роботы будут доставлять посылки из четырех отделений в Хамовниках. Затем в течение месяца к проекту присоединятся еще 23 отделения у станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», а также в Раменках и других районах Москвы.
Заказать доставку с помощью робота можно будет в приложении компании на Android. Стоимость услуги составит один рубль, робот сможет привезти посылку в радиусе двух километров от почтового отделения. Клиенту по СМС придет проверочный код, который нужно ввести в приложении, чтобы робот позволил забрать посылку.
Источник: РБК