Из-за сбоя Госуслуг срок действия QR-кодов о вакцинации от ковида сократился на полгода. Проблему уже устранили

Купить рекламу
Обновление
Минздрав и Минцифры подтвердили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса остается прежним. Документ будет выдаваться на год.
Сбой произошел из-за технических работ, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас QR-коды уже восстанавливаются. У редакторов The Village сертификаты тоже вернулись к прежнему виду и снова действуют год.
Обновление
Сокращение срока действия сертификатов вакцинации от коронавируса — сбой программы, заявили в федеральном оперативном штабе.
Все, кто столкнулся с проблемой, могут оставить жалобу на Госуслугах или обратиться в техподдержку сервиса.
С 8 ноября в России ввели новую форму сертификатов вакцинации от коронавируса. У тех, кто уже привился, документ автоматически переоформится до 1 марта 2022 года. Однако срок действия новых сертификатов сократился до полугода.
На это обратил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев: «Уверен, что со сроками сертификатов все откатят назад. И вообще, скажут, что был сбой системы». Также срок действия сертификатов сократился у корреспондентов «Дождя» и «Новой газеты». Двое редакторов The Village тоже заметили, что их сертификаты обновились и истекут в январе 2022 года, хотя раньше действовали вплоть до лета 2022 года.
При этом в приказе Минздрава не говорится о том, что сроки действия сертификатов будут изменены, пишет «Новая газета». Пресс-службы Минздрава не смогла ответить изданию об изменении в сертификатах.
Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что не знает причин, по которым сократились сроки действия сертификатов и посоветовал обратиться на Госуслуги.
Источник: «Новая газета»