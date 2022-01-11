В Петербурге растет число пациентов с COVID-19 в стационарах

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В петербургских стационарах на 11 января 5791 человек находятся на лечении с COVID-19 и пневмониями. Это на 57 человек больше, чем вчера.
При этом число пациентов в реанимации и на ИВЛ снизилось. На 11 января в реанимации находятся 611 человек (вчера — 629). Из них 354 подключены к ИВЛ (вчера — 369, это было рекордное число с 15 ноября).
21 065 человек находятся на амбулаторном лечении (на 44 больше, чем вчера). Почти все они получают лекарства на дому.
Источники: Смольный, «Фонтанка»