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Новости

В Петербурге растет число пациентов с COVID-19 в стационарах

В петербургских стационарах на 11 января 5791 человек находятся на лечении с COVID-19 и пневмониями. Это на 57 человек больше, чем вчера.

При этом число пациентов в реанимации и на ИВЛ снизилось. На 11 января в реанимации находятся 611 человек (вчера — 629). Из них 354 подключены к ИВЛ (вчера — 369, это было рекордное число с 15 ноября).

21 065 человек находятся на амбулаторном лечении (на 44 больше, чем вчера). Почти все они получают лекарства на дому.

Источники: Смольный, «Фонтанка»

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11 января 2022

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