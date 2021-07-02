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2 июля 2021

В Москве число больных на ИВЛ увеличилось в полтора раза за две недели

Цифра дня
12 октября 2020

Насколько в Свердловской области выросло число больных ковидом, подключенных к ИВЛ

28 августа 2020

«Радио Свобода» оштрафовали из-за статьи об отключении пациентов с коронавирусом от аппаратов ИВЛ