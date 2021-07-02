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2021-07-02T09:54:07.000+03:00
2 июля 2021
В Москве число больных на ИВЛ увеличилось в полтора раза за две недели
Цифра дня
2020-10-12T07:27:10.000+03:00
12 октября 2020
Насколько в Свердловской области выросло число больных ковидом, подключенных к ИВЛ
2020-08-28T13:37:51.000+03:00
28 августа 2020
«Радио Свобода» оштрафовали из-за статьи об отключении пациентов с коронавирусом от аппаратов ИВЛ
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