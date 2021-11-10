«РБК»: В правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолетах и поездах

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Власти России обсуждают возможность запустить в самолетах и поездах систему проверки QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на слова двух федеральных чиновников и нескольких источников в транспортной отрасли.
Введение QR-кодов рассматривают в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Источник «РБК» в транспортной отрасли утверждает, что до 15 ноября власти собирают предложения от федеральных ведомств и парламентариев, после чего могут принять решение.
Еще один источник утверждает, QR-коды будут вводить постепенно, по видам транспорта и начнут с авиации после праздников в январе 2022 года.
В «Аэрофлоте» поддержали проверку QR-кодов при посадке в самолет, но не при покупке билета. Против проверки QR-кодов при покупке билета выступили в S7 Group. РЖД пока не приняли решение о введении QR-кодов.
Источник: «РБК»