Неофициально переболевшим россиянам начнут выдавать QR-коды

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С 1 февраля люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся за медицинской помощью, смогут получить цифровой сертификат, содержащий QR-код, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сертификаты будут выдавать по результатам анализов на антитела. QR-коды будут делиться на две группы:
— QR-коды на год для тех, кто болел, сдавал тест во время болезни и получил положительный результат, но за медицинской помощью не обращался;
— QR-коды на 6 месяцев для тех, кто не сдавал тест во время болезни, но имеет антитела.
Сейчас получить сертификат переболевшего могут лишь те граждане, кто обращался к врачам и чьи данные были внесены в Федеральный регистр переболевших.
Источник: ТАСС