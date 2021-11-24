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Власти хотят ввести QR-коды для граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но переболели им без официального диагноза врача. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники.
QR-коды также смогут получить россияне, привитые иностранными вакцинами, например, Pfizer и Moderna. По словам собеседника издания, сейчас правительство обсуждает этот вопрос, о решении объявят в ближайшее время (пока точно неизвестно, когда).
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург согласился с тем, что QR-коды нужно выдавать тем, у кого высокий уровень антител для защиты от коронавируса. «Грань между переболевшими, которых много, и привитыми [в этом отношении] в принципе должна быть стерта», — считает Гинцбург.
QR-коды о наличии антител к коронавирусу уже начали выдавать в двух регионах России — на Камчатке и в Чувашии.
Источник: «РБК»