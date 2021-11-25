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Введение QR-кодов для посещения общепита и магазинов в Петербурге перенесли с 1 декабря на 27 декабря

Введение обязательной системы QR-кодов для посещения общепита и розничных магазинов перенесли с 1 декабря на 27 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти приняли такое решение из-за высоких темпов вакцинации в городе.

Власти также продлили все действующие коронавирусные ограничения в городе до 31 января 2022-го. 

С 27 декабря в гостиницы Петербурга можно будет заселиться только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. 

В пресс-службе Смольного добавили, что власти планируют ввести дополнительные антиковидные ограничения с 27 декабря по 9 января.

Источник: пресс-служба Смольного

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