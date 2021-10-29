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С 1 ноября петербуржцам необязательно иметь аккаунт на госуслугах, чтобы получить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по информатизации города.
В Смольном собираются создать собственный реестр QR-кодов. Петербуржцы смогут получить QR-код сразу после введения второй дозы вакцины (или сразу после вакцинации однокомпонентной вакциной). Код будет печататься на бланке сертификата о прохождении вакцинации.
Такой сертификат с QR-кодом могут получить не только граждане, прошедшие вакцинацию с 1 ноября, но и те, кто привился раньше. Для этого им нужно обратиться в медицинскую организацию, в которой они вакцинировались.
Такая система поможет получить QR-код всем, у кого нет аккаунта на госуслугах, в том числе мигрантам. Но возможность проверки таких сертификатов станет доступна только с 15 ноября, уточнили в комитете.
Источник: «Фонтанка»