В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке

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В воскресенье, 24 октября, в Москве состоится фестиваль Science Bar Hopping. За один вечер в барах выступят 36 ученых, которые поговорят о современной науке и технологиях.
В фестивале поучаствуют ученый-астрофизик Сергей Попов, кандидат технических наук Ярослав Шашков, врач-патологоанатом Егор Зарубин, инженер молодежного космического центра Марат Айрапетян и другие исследователи.
Первая волна лекций — с 19:00 до 20:00, вторая — с 20:30 до 21:30. Вход свободный, по регистрации.
Источник: представители фестиваля
Обложка: Science Bar Hopping