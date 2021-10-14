В Севкабель Порту стартует открытый лекторий на тему городской экологии и современного искусства

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В Севкабель Порту на Васильевском острове стартует открытый лекторий на тему городской экологии и современного искусства. С 22 октября по 31 января 2022-го горожане смогут бесплатно посещать лекции, дискуссии с экспертами, кинопоказы, перформансы и гараж-сейлы. Лекторий пройдет в рамках выставки «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности».
«На выставке мы представляем художественные проекты и рефлексируем на тему экологической повестки. [...] публичная программа у нас складывается из самых разных событий: дискуссий экологов, обсуждающих как глобальная экология связана с локальной; встреч с художниками, которые подробно рассказывают об исследованиях, стоявших за работами, представленными на выставке, и их методологией; философами, подходящих к вопросам экологии с верхнеуровневых позиций», — рассказали кураторы выставки Ольга Вад и Лидия Гоменюк.
Образовательная программа стартует уже 22 октября. Зарегистрироваться можно здесь.
Источник: Выставка HYDRA
Фотографии: The Village / Виктор Юльев