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«Ситимобил» изменил правила для водителей после подкаста о насилии в такси

Агрегатор «Ситимобил» изменил стандарты работы водителей после выхода подкаста-расследования о домогательствах в такси «Цена поездки».

В правилах появилось два новых пункта:

  • «Не дотрагивайтесь до пассажира без его согласия»;
  • «В разговоре с пассажирами запрещено затрагивать личные темы, делать комплименты, намеки сексуального или интимного характера».

Изменения заметила создательница подкаста журналистка Настя Красильникова. Во время работы над «Ценой поездки» она обращалась к «Яндекс.Такси» и «Ситимобилу» с проблемой домогательств в такси.

О том, как Красильникова сделала феминистский тру-крайм-подкаст о сексуализированном насилии, читайте в нашем материале.

Источник: «Ситимобил»

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