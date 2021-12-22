«Ситимобил» изменил правила для водителей после подкаста о насилии в такси

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Агрегатор «Ситимобил» изменил стандарты работы водителей после выхода подкаста-расследования о домогательствах в такси «Цена поездки».
В правилах появилось два новых пункта:
Изменения заметила создательница подкаста журналистка Настя Красильникова. Во время работы над «Ценой поездки» она обращалась к «Яндекс.Такси» и «Ситимобилу» с проблемой домогательств в такси.
О том, как Красильникова сделала феминистский тру-крайм-подкаст о сексуализированном насилии, читайте в нашем материале.
Источник: «Ситимобил»