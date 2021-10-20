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Вице-премьер Андрей Белоусов рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, во сколько нерабочие дни обойдутся бизнесу.
60
миллиардов рублей
потеряет бизнес из-за выходных с 30 октября по 7 ноября
В качестве поддержки Белоусов предложил выплатить малому и среднему бизнесу грант в размере одного МРОТ на сотрудника. Деньги выплатят с 15 ноября по 31 декабря (прием заявок начнется с 1 ноября).
Кроме того, правительство должно возобновить льготную программу кредитования бизнеса под 3 % годовых. «Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — добавил Белоусов.
Источник: РИА «Новости»