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Цифра дняСколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней

Вице-премьер Андрей Белоусов рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, во сколько нерабочие дни обойдутся бизнесу.

60

миллиардов рублей

потеряет бизнес из-за выходных с 30 октября по 7 ноября

В качестве поддержки Белоусов предложил выплатить малому и среднему бизнесу грант в размере одного МРОТ на сотрудника. Деньги выплатят с 15 ноября по 31 декабря (прием заявок начнется с 1 ноября).

Кроме того, правительство должно возобновить льготную программу кредитования бизнеса под 3 % годовых. «Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — добавил Белоусов.

Источник: РИА «Новости»

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