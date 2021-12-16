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Студентов СПбГУ вывезли из общежития на принудительную изоляцию в обсерватор в Репино

В среду, 15 декабря, часть студентов СПбГУ вывезли из общежития в Петергофе на принудительную изоляцию в санаторий в Репино. Студенты предположили, что в общежитии произошла вспышка ковида, о которой руководство вуза не хочет распространяться. Об этом сообщил студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа».

Как рассказали сами студенты «Лупе и Пупе, вечером к ним вломились люди, представившиеся сотрудниками Роспотребнадзора. Студентов из некого списка, в который попали как учащиеся с прививкой, так и без нее, отправили в автобус и увезли в Репино. Студенты подписали постановление «Об изоляции в [ковидном] обсерваторе», в котором сказано об обязательной изоляции до 29 декабря.

По словам начальника по управлению общежитиями Дмитрия Михайлова, студенты с отрицательными результатами ПЦР-тестов смогут вернуться в общежитие. Однако студенты сомневаются в этом из-за подписанного ими постановления. Согласно документу, за нарушение постановления об изоляции предусмотрена уголовная ответственность по статье 236 УК РФ.

Источник: The Vyshka, «Лупа и Пупа»,
Студенческий совет СПбГУ / ВКонтакте, Маркиз де Смольный / Telegram

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