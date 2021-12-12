«Спутник V» адаптировали под штамм коронавируса омикрон

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Центра им. Гамалеи создал модификацию вакцины от коронавируса «Спутник V» под штамм омикрон.
Однако об эффективности вакцины против омикрона говорить пока рано, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Ученые проведут ряд исследований и выпустят на следующей неделе первые данные об эффективности «Спутника V» к новому штамму.
Ученые проверят эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового штамма омикрон в течение десяти дней.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр уже собрал конструкцию «Спутника V» против омикрона, но ученые не видят оснований для того, чтобы изменять вакцину. Сначала нужно выяснить, как «Спутник V» будет подавлять новый вариант коронавируса, отметил Гинцбург.
В декабре в России обнаружили четыре человека с новым штаммом ковида омикроном. The Village попросил молекулярного биолога изучить все доступные на данный момент исследования омикрона и объяснить, в чем его опасность.
Источник: «РИА Новости»