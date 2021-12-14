В Москве срок действия QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам сократили до двух дней

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В Москве срок действия QR-кодов, которые выдают на основании отрицательных ПЦР-тестов, сократился с трех дней до двух дней.
Кроме того, московские QR-коды для переболевших теперь будут действовать год. С 20 декабря у переболевших ковидом более чем полгода назад граждан с истекшим QR-кодом новый сертификат сгенерируется автоматически. Он будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего. Аналогично продлятся сертификаты у тех, кто болел менее полугода назад.
Новые документы, подтверждающие перенесенный коронавирус, будут выдаваться сразу на год.
Источник: «Москва 24»