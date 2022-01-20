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В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР
В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР
Новости

В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР

Художник Иван Разумов и творческий дуэт ППСС, состоящий из Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, покажут выставку «Уют и Разумов». Открытие состоится 25 января в 19:00 в галерее Ovcharenko на Винзаводе.

«Уют и Разумов» — это результат размышлений художников о воплощении последних тридцати лет в современном искусстве. Так и не найдя символ эпохи конца 1990-х — начала нулевых, художники развесили пустые рамы в выставочном пространстве, а вокруг них — свои работы, которые однажды могут этим символом стать.

Выставка будет работать до 23 февраля.

Источник и обложка: галерея Ovcharenko

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