В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР

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Художник Иван Разумов и творческий дуэт ППСС, состоящий из Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, покажут выставку «Уют и Разумов». Открытие состоится 25 января в 19:00 в галерее Ovcharenko на Винзаводе.
«Уют и Разумов» — это результат размышлений художников о воплощении последних тридцати лет в современном искусстве. Так и не найдя символ эпохи конца 1990-х — начала нулевых, художники развесили пустые рамы в выставочном пространстве, а вокруг них — свои работы, которые однажды могут этим символом стать.
Выставка будет работать до 23 февраля.
Источник и обложка: галерея Ovcharenko