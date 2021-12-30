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В январе Gett бесплатно подвезет доноров до центров крови

Весь январь сервис Gett будет бесплатно подвозить доноров до любого центра крови, станции переливания или больницы, принимающей донорскую кровь, в Москве и Санкт-Петербурге.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на платформе DonorSearch, подтвердить хотя бы одну сдачу крови за последние 180 дней и получить промокод на бесплатную поездку.

В День донора в 2021 году The Village и Gett вместе помогали донорам добраться до центров крови.

Источник: пресс-служба Gett, DonorSearch.org

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