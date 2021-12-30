В январе Gett бесплатно подвезет доноров до центров крови

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Весь январь сервис Gett будет бесплатно подвозить доноров до любого центра крови, станции переливания или больницы, принимающей донорскую кровь, в Москве и Санкт-Петербурге.
Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на платформе DonorSearch, подтвердить хотя бы одну сдачу крови за последние 180 дней и получить промокод на бесплатную поездку.
В День донора в 2021 году The Village и Gett вместе помогали донорам добраться до центров крови.
Источник: пресс-служба Gett, DonorSearch.org