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2021-09-07T09:46:23.000+03:00
7 сентября 2021
Москвичи, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», могут стать донорами плазмы
2021-08-09T13:22:35.000+03:00
9 августа 2021
«Ъ»: В России стало меньше доноров крови из-за массовой вакцинации от COVID-19
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