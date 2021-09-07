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7 сентября 2021

Москвичи, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», могут стать донорами плазмы

9 августа 2021

«Ъ»: В России стало меньше доноров крови из-за массовой вакцинации от COVID-19