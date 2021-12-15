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«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства
«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства
Новости

«Винзавод» устроит новогодний маркет современного искусства

В следующие выходные, 25 и 26 декабря, на «Винзаводе» пройдет новогодний маркет, на котором художники, галереи и мастерские покажут современное искусство. Вход свободный.

Маркет продлится с 13:00 по 22:00. Он займет три пространства центра — Винтажный Зал, Бродильный Цех и Малое Винное Хранилище. Посетители увидят живопись, скульптуры и графику от 22 gallery, «Школы Родченко» х «Среды Обучения», «Артмоссферы» и других творческих объединений.

Список участников будет дополняться. Все подробности о маркете от «Винзавода» можно почитать по ссылке.

Источник: пресс-служба «Винзавода»

Обложка: «Винзавод»




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