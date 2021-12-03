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Гендиректором VK стал сын первого замглавы администрации президента Кириенко

обновлено13 декабря 2021

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13 декабря

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK.

3 декабря

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома», рассказали источники «РБК».

Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в 2016 год и отвечал за цифровую трансформацию компании и запуск мультимедийной платформы Wink.

Генеральный директор компании VK Борис Добродеев уйдет в отставку.

«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — сообщила VK.

Сообщение об отставке Добродеева появилось после новостей о том, что из капитала VK вышла компания Алишера Усманова USM, а сами акции VK перешли из «Газпромбанка» в «Газпром-медиа».

Источник: «РБК»

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