Гендиректором VK стал сын первого замглавы администрации президента Кириенко

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13 декабря
Владимир Кириенко назначен гендиректором VK.
3 декабря
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома», рассказали источники «РБК».
Сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в 2016 год и отвечал за цифровую трансформацию компании и запуск мультимедийной платформы Wink.
Генеральный директор компании VK Борис Добродеев уйдет в отставку.
«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — сообщила VK.
Сообщение об отставке Добродеева появилось после новостей о том, что из капитала VK вышла компания Алишера Усманова USM, а сами акции VK перешли из «Газпромбанка» в «Газпром-медиа».
Источник: «РБК»