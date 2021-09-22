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22 сентября 2021

«ВКонтакте» запустила гранты для культурных проектов

21 сентября 2021

«ВКонтакте» заблокировала профили некоторых сторонников Навального

13 июля 2021

Во «ВКонтакте» теперь можно сделать пожертвование в фонды помощи животным

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной. Зрителей ждут Slava Marlow, Филипп Киркоров и Даня Милохин
18 июня 2021

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной. Зрителей ждут Slava Marlow, Филипп Киркоров и Даня Милохин

3 июня 2021

В мобильном приложении «ВКонтакте» появились исчезающие и беззвучные сообщения

«ВКонтакте» запустила сервис проката электросамокатов. Арендовать их можно прямо в приложении
18 мая 2021

«ВКонтакте» запустила сервис проката электросамокатов. Арендовать их можно прямо в приложении

12 мая 2021

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей из-за постов об акциях за Навального. Telegram — на 5 миллионов

VK Fest перенесли на 2022 год
обновлено30 июля 2021

VK Fest перенесли на 2022 год

обновлено13 апреля 2021

«ВКонтакте» заблокировала подтвержденный паблик ФСИН. Та открещивается от страницы. Ее верифицировали 10 лет назад

12 марта 2021

Юлия Галямина: «ВКонтакте» передала СК телефоны смотревших ее страницу. Соцсеть это отрицает

6 марта 2021

С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»

4 марта 2021

«ВКонтакте» 8 марта устроит бесплатный образовательный день для женщин

26 февраля 2021

«ВКонтакте» представила функцию, которая защитит пользователей от травли в комментариях

Сервис дня
26 января 2021

Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами

22 января 2021

«ВКонтакте» заблокировала встречи об акциях «Свободу Навальному!»

Интерактивный мерч с AR-эффектом от клипов «ВКонтакте» и Esthetic Joys
Товар дня
18 января 2021

Интерактивный мерч с AR-эффектом от клипов «ВКонтакте» и Esthetic Joys

29 декабря 2020

Загадка от Жака Фреско, польская корова и кот, качающий головой: мемные итоги года от «ВКонтакте»

14 декабря 2020

Владимир Путин, BTS, пандемия: самые обсуждаемые персоны и темы года во «ВКонтакте»

26 ноября 2020

«ВКонтакте» будет помечать страницы умерших пользователей

25 ноября 2020

«ВКонтакте» будет предлагать пользователям отдыхать от «Клипов»

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