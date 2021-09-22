18 июня 2021
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной. Зрителей ждут Slava Marlow, Филипп Киркоров и Даня Милохин
18 мая 2021
«ВКонтакте» запустила сервис проката электросамокатов. Арендовать их можно прямо в приложении
12 мая 2021
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей из-за постов об акциях за Навального. Telegram — на 5 миллионов
обновлено13 апреля 2021
«ВКонтакте» заблокировала подтвержденный паблик ФСИН. Та открещивается от страницы. Ее верифицировали 10 лет назад
12 марта 2021
Юлия Галямина: «ВКонтакте» передала СК телефоны смотревших ее страницу. Соцсеть это отрицает
6 марта 2021
С каждой поездки 8 марта такси «ВКонтакте» будет перечислять часть стоимости центру «Сестры»
26 февраля 2021
«ВКонтакте» представила функцию, которая защитит пользователей от травли в комментариях
Сервис дня
26 января 2021
Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами
29 декабря 2020